"Уральские авиалинии" отменили часть рейсов

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Регулярные рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта Домодедово в новосибирский аэропорт Толмачево (Новосибирск) и обратно отменены вечером в четверг и утром в пятницу, сообщает "Интерфакс".

Изменения произошли из-за аварийной посадки лайнера в Подмосковье 15 августа.

"Самолета нет. Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. У нас один самолет вышел из строя, рейсы меняются", – пояснил представитель авиакомпании.

На утро пятницы отменены регулярный рейс U6-100 из Домодедово, запланированный на 22:25 мск 15 августа, и обратный вылет (U6-99) из Новосибирска, назначенный на 8:00 16 августа (4:00 мск).

Пассажиров отправляют к месту назначения рейсами авиакомпании "ИрАэро". Остальные же рейсы выполняются по расписанию.

Утром 15 августа Airbus A321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту лайнера находились 226 человек.

В "Уральских авиалиниях" заявили, что причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели самолета. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский – в рабочем состоянии.

Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета стали окрестные свалки, ошибочно, заявили в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыт в 2012 году и расположен в 14 километрах.

Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.