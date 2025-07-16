Правоохранители установили личности напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале

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Правоохранителям удалось установить личности двух человек, которые напали на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ по Дагестану.

По данным ведомства, нападение произошло на улице Даниялова. Злоумышленники надели маски перед стрельбой. Однако правоохранители не увидели смысла в этом шаге, поскольку окружение Хизриева и нападавших было осведомлено о возникшем между ними напряжении и причинах этой ситуации.

"Эта осведомленность и не оставляла тайной завесы над личностями, устроившими "стрельбу в масках", – подчеркнула пресс-служба, добавив, что в настоящее время правоохранители принимают меры к задержанию установленных лиц.

О нападении на спортсмена в Махачкале стало известно 16 июля. Журналисты утверждают, что напавшие произвели около 10 выстрелов. В результате боец получил множественные огнестрельные ранения. После инцидента Хизриева прооперировали, его жизни больше ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.