Второе уголовное дело заведено после нападения на бойца ММА Хизриева

Фото: телеграм-канал SHOT

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после нападения неизвестных на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России по Дагестану.

Ранее следователи также завели уголовное дело о хулиганстве по факту случившегося.

О нападении на спортсмена в Махачкале стало известно утром 16 июля. По данным журналистов, злоумышленники совершили около 10 выстрелов, в результате чего Хизриев получил огнестрельные ранения.

Бойца прооперировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Правоохранители начали поиск нападавших.