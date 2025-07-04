СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

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Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Нальчике, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления, допрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 4 июля на углу улиц Ногмова и Ленина. По предварительной версии, неизвестные напали на сотрудников Госавтоинспекции. Один из нападавших был ликвидирован, но второй злоумышленник смог убежать – его разыскивают.

При этом один из полицейских получил ранение и был доставлен в больницу. Позже в Минздраве Кабардино-Балкарии уточнили, что после стрельбы были госпитализированы два человека.

