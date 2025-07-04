РИА Новости: два человека госпитализированы после стрельбы в Нальчике

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Два человека госпитализированы после стрельбы в Нальчике. Об этом РИА Новости рассказали в Минздраве Кабардино-Балкарии.

В настоящее время врачи республиканской клинической больницы оценивают состояние пострадавших.

Как сообщили агентству в полиции Кабардино-Балкарии, стрельбу устроили два человека, один из которых был ликвидирован. Второму злоумышленнику удалось скрыться, сейчас его разыскивают.

Стрельба в центре Нальчика произошла в пятницу, 4 июля, примерно в 18:00 по московскому времени на проспекте Ленина.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщал об одном мужчине, который, воспользовавшись холодным оружием, напал на сотрудника ДПС. Глава региона уточнял, что ситуация находится на контроле.

