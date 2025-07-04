Фото: телеграм-канал 112

Стрельба произошла в центре Нальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июля, примерно в 18:00 по московскому времени на проспекте Ленина. По некоторым данным, пострадали несколько человек. Источник в полиции рассказал в беседе с агентством, что стрельба произошла во время задержания подозреваемых.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале раскрыл подробности случившегося. По его словам, мужчина, воспользовавшись холодным оружием, напал на сотрудника ДПС. В результате злоумышленник был ликвидирован. Пострадавшему сейчас оказывается вся необходимая медпомощь.

Коков попросил сохранять спокойствие. Он уточнил, что ситуация находится на контроле. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Росгвардия задержала мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке в подмосковных Люберцах. По данным ведомства, неизвестный распивал алкоголь и стрелял в воздух из оружия, схожего с пневматической винтовкой.

Прибывшие на место правоохранители задержали гражданина, позже его доставили в ближайший отдел полиции. В результате инцидента со стрельбой никто не пострадал.

