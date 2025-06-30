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30 июня, 18:17

Происшествия

В Подмосковье задержан мужчина, устроивший стрельбу на детской площадке

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники отдела вневедомственной охраны подмосковного управления Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Кирова. Неизвестный мужчина распивал алкоголь и стрелял в воздух из оружия, схожего с пневматической винтовкой, говорится в сообщении Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители задержали гражданина, позже его доставили в ближайший отдел полиции. В результате инцидента со стрельбой никто не пострадал. По данному факту начата проверка.

Ранее случай со стрельбой произошел на Ленинском проспекте в Москве. По данным следователей, мужчина пытался застрелить своего знакомого из боевого пистолета. Пострадавшего мужчину госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

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происшествия

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