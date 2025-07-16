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16 июля, 12:24

Происшествия

МВД Дагестана сообщило о поиске двух подозреваемых в нападении на бойца MMA

Фото: телеграм-канал Readovka

Правоохранители разыскивают двух человек, подозреваемых в нападении на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Сотрудники ведомства принимают необходимые меры для задержания злоумышленников, говорится в сообщении.

О нападении на Хизриева стало известно 16 июля. Напавшие, по информации СМИ, совершили около 10 выстрелов, в результате чего боец получил множественные огнестрельные ранения. При этом в тело спортсмена попало не менее пяти пуль, заявил источник из окружения Хизриева.

После произошедшего бойца прооперировали. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. По факту нападения возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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