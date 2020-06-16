Медики рассказали о состоянии раненного при стрельбе в Москве полицейского

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Один из раненных во время стрельбы на западе Москвы полицейских находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщил заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Пирогова по медицинской части Михаил Царев в эфире телеканала "Россия 24".

Врач рассказал, что сотрудник полиции поступил к ним в больницу накануне с множественными огнестрельными ранениями в области головы, туловища, конечностей. Мужчина был оперативно обследован, ему провели операцию. Сейчас, как заявил Царев, пациент находится в сознании, его переводят в нейрохирургическое отделение.

По версии следствия, 15 июня молодой человек 1995 года рождения без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС на Ленинском проспекте. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.

Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего и смогли вызвать скорую помощь. Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам злоумышленник также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, в момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие также уточняет, что действовал мужчина в одиночку, сообщников у него не было. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

