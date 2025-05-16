Четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Четверо мужчин пострадали после взрыва на заводе в башкирском городе Салавате. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, в реанимации находятся трое пострадавших в возрасте 51, 49 и 44 лет. Еще одному мужчине диагностировали ушибы таза и переломы. Медики направили его на амбулаторное лечение.

В настоящий момент на месте инцидента работают пожарные, кинологические расчеты, спасатели и первый замначальника МЧС по республике Эдуард Идрисов. Специалисты разбирают конструкции, под завалами которых, возможно, находится человек.

"Причина произошедшего устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех пострадавших, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

ЧП на предприятии произошло 16 мая, в пятницу. По данным СМИ, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса, в результате чего разгерметизировалась печь. Затем здание частично обрушилось и воспламенилось.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Кроме того, местная прокуратура инициировала проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.