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16 мая, 12:07

Происшествия

Появились кадры с места взрыва на заводе в Башкирии

Видео: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Видео с места взрыва на заводе "Свеча" в башкирском городе Салавате опубликовало ГУ МЧС России по республике в телеграм-канале.

На кадрах заметны сотрудники пожарных служб, МЧС и других ведомств, а также потушенное и разрушенное здание. Также на видео можно увидеть, что в строении обвалилась крыша и некоторые стены.

Взрыв на предприятии произошел утром 16 мая. Причиной ЧП, по данным СМИ, стало нарушение технологического процесса, в результате чего произошла разгерметизация печи. После этого здание частично обрушилось и воспламенилось.

В результате инцидента пострадали три человека, которые в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Сообщалось, что специалисты проводят поиски человека под завалами. На месте ЧП работают 43 специалиста и 17 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС России и 9 единиц техники этого ведомства.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона о промышленной безопасности и соблюдения требований закона об охране труда. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

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