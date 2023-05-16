Стали известны подробности о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета

Фото: телеграм-канал "Следком"

В настоящее время жизни врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета, который ранее пострадал в результате взрыва в Луганске, ничего не угрожает, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

По ее словам, в результате ЧП госпитализированы восемь человек.

"Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, среди них врио министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет. Он перенес вчера полостную операцию. После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает", – передает ТАСС ее слова.

Взрыв произошел в центре Луганска в понедельник, 15 мая. В результате происшествия, по данным СМИ, скончался один мирный житель. Пострадали восемь человек, в том числе Корнет.

Как ранее отметила Пащенко, все пострадавшие – это молодые люди, двое из которых 2005 года рождения.

Следственный комитет по ЛНР возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета после взрыва в Луганске.

