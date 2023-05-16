Экс-советник Корнета заявил, что он находится в искусственной коме после взрыва в Луганске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет находится в искусственной коме после взрыва в Луганске. Об этом сообщил экс-советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

"Как было сообщено медиками, состояние его (Игоря Корнета. – Прим. ред.) стабильное, все в порядке. Если раньше при таких тяжелых ранениях говорили о том, что шансы выжить 50 на 50, то здесь наши врачи сделали все возможное", – передает ТАСС слова бывшего советника.

Киселев подчеркнул, что Корнет находится в искусственной коме для стабилизации и восстановления организма. В настоящее время врачи проводят необходимые реанимационные мероприятия.

Взрыв произошел в барбершопе максимально близко от государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от здания правительства и парламента республики в центре Луганска 15 мая.

В результате покушения на Корнета погиб один прохожий. Позже число пострадавших в результате взрыва возросло до восьми, включая двоих граждан 2005 года рождения.



Кадры второго взрыва в Луганске появились в Сети