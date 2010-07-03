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00:56

Расследование о неумышленном ущербе начато в связи с пожаром в Нотр-Даме

происшествия пожар

00:56

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Фото: ТАСС/AP Photo/Francois Mori

Парижская прокуратура начала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщает Reuters.

По данным агентства, прокуратура пока не видит уголовного элемента в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что возгорание может быть связано с ремонтными работами. Огонь возник на верхних уровнях здания, где были установлены строительные леса. Пока причины пожара не известны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предстоящие часы тушения в Нотр-Даме будут крайне сложными, однако основную часть здания удалось спасти.

По предварительной информации, тушение огня и спасение реликвий из собора будут продолжаться всю ночь. В полиции Франции отметили, что интенсивность пожара в Нотр-Дам де Пари снизилась.

При этом госсекретарь при главе МВД сообщил, что огонь уничтожил две трети кровли собора.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали пожар трагедией для всего христианского мира.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

История собора Парижской Богоматери

происшествия пожар

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