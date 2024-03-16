В Бердянске около избирательного участка сработало самодельное взрывное устройство

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ

Самодельное взрывное устройство сработало в городе Бердянск Запорожской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

"Преступная киевская власть не оставляет попыток запугать россиян во время проведения выборов. Сегодня вечером в Бердянске сдетонировало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов", – указано в сообщении.

В экстренных службах подчеркнули, что обошлось без пострадавших. Там также отметили, что на месте происшествия работают службы экстренного реагирования и правоохранительные органы.

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что в результате подрыва взрывного устройства повреждения получило здание избирательного участка.

Ранее столичный СК России завел дело после происшествия на избирательном участке в Москве. Как сообщали накануне следователи, женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков в столице. В прокуратуре уточнили, что за подобное действие женщине грозит до пяти лет заключения.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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