В Москве арестовали девушку по статье о помехе избирательным правам

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Бутырский суд Москвы арестовал девушку, которая обвиняется в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. Об этом передает ТАСС.

Ранее столичный СК России завел дело после происшествия на избирательном участке в Москве. Как сообщали накануне следователи, женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков в столице. В прокуратуре уточнили, что за подобное действие женщине грозит до пяти лет заключения.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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