Следов взрывчатки не нашли при осмотре дома в Шахтах

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

Криминалисты Следственного комитета России осмотрели обрушившуюся часть жилого дома в городе Шахты. Они не нашли следов взрывчатых веществ, сообщает сайт СК.

Специалисты проводили осмотр с применением газоанализатора. По полученным смывам уже назначена химическая экспертиза.

Выяснилось, что эпицентр взрыв находился в квартире № 72, где жила женщина 1952 года рождения. Оттуда изъяли газовую плиту. Во время осмотра кран подачи газа в квартиру был открыт.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Свидетели рассказали следователям, что за день до трагедии в подъезде чувствовался запах газа. В настоящее время об этом допрашивают сотрудников газовых компаний, которые обслуживали здание. В организациях провели обыски, в ходе которых были изъяты документы о ремонте газового оборудования.



Инфографика: портал Москва 24

Взрыв в жилом доме произошел утром 14 января. В итоге были разрушены четыре квартиры, в которых жили 12 человек. Жертвами стали пятеро жильцов, похороны которых состоятся в пятницу. Еще семеро были спасены из-под обломков и отправлены в больницу.



В газоснабжающей компании проводят обыски после взрыва газа в Шахтах

За две недели до этого взрыв бытового газа разрушил целый подъезд жилого дома в Магнитогорске. В результате погибли 39 человек. Следователи завели уголовное дело, причина трагедии выясняется. Дом было решено разделить на две части. 16 января Владимир Путин поручил расселить всех жильцов поврежденного здания.



Путин поручил расселить жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

После двух инцидентов в регионах московские власти решили провести внеплановые проверки газового оборудования в домах. Тем, кто откажется, пригрозили обращением в прокуратуру.