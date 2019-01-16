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18:47

Похороны погибшей в Шахтах семьи Пашутиных состоятся в пятницу

происшествия

18:47

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Похороны семьи Пашутиных, погибших при взрыве газа в доме в городе Шахты Ростовской области, состоятся в пятницу, 18 января, сообщили РИА Новости в горадминистрации.

В мэрии уточнили, что отпевание начнется в 14:00 в соборе Покрова святой Богородицы.

Тела супругов Ольги и Владимира Пашутиных нашли во вторник. Днем позже было обнаружено тело их 25-летней дочери Татьяны. У них осталась младшая дочь Ирина.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме произошел в понедельник утром. Частично обрушились восьмой и девятый этажи. Всего погибли пять человек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследовать дело будут криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета России.

происшествия

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