15 ноября, 18:09Происшествия
Скончался один из пострадавших по делу о теракте, при котором погиб Татарский
Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
Умер один из пострадавших в теракте, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщил судья Тимур Жидков в ходе заседания в Первом западном окружном военном суде.
"В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался", – передает РИА Новости его слова.
При этом следствие пока не установило, связана ли гибель человека со взрывом.
Судья объявил перерыв в заседании по уголовному делу Дарьи Треповой, которую обвиняют в совершении теракта. К рассмотрению дела планируют вернуться в 10:00 в пятницу, 17 ноября.
2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.
В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.
Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.
На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.
Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря
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