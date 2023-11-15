Скончался один из пострадавших по делу о теракте, при котором погиб Татарский

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Умер один из пострадавших в теракте, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщил судья Тимур Жидков в ходе заседания в Первом западном окружном военном суде.

"В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался", – передает РИА Новости его слова.

При этом следствие пока не установило, связана ли гибель человека со взрывом.

Судья объявил перерыв в заседании по уголовному делу Дарьи Треповой, которую обвиняют в совершении теракта. К рассмотрению дела планируют вернуться в 10:00 в пятницу, 17 ноября.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.



Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря