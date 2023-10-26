Суд на полгода продлил срок домашнего ареста укрывшему Трепову после теракта

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Второй Западный окружной военный суд продлил срок домашнего ареста на полгода математику Дмитрию Касинцеву, который укрывал Дарью Трепову после совершенного ею теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Касинцев будет находиться под домашним арестом до 18 апреля 2024 года включительно. Кроме того, суд сохранил установленные ранее запреты и ограничения.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате него погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали Трепову. Она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря