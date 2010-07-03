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Происшествия

09:41

СК начал проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

происшествия транспорт

Фото: телеграм-канал aviaincident

Следственный комитет организовал проверку после столкновения двух самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"По предварительным данным, сегодня воздушное судно Airbus сообщением Минск – Москва при рулежке на стоянку задело находившийся рядом борт. В результате касания самолет получил незначительные повреждения", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас в Шереметьево работают следователи. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, представитель Шереметьево в разговоре с агентством отметил, что на работу аэропорта инцидент никак не повлиял. Авиагавань работает в штатном режиме.

Ранее в пятницу, 15 ноября, сообщалось о столкновении двух лайнеров в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в ходе маневрирования одного из самолетов.

На борту во время происшествия находились 42 пассажира, из них шестеро – члены экипажа воздушного судна. В результате произошедшего никто не пострадал.

После инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Ее проведение поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Самолет А-320 в Шереметьево задел другой лайнер

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