Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

Самолет А-320 в Шереметьево задел другой лайнер

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Шереметьево, в ходе которого один самолет задел другой борт. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в ведомстве.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Шереметьево, в ходе которого одно воздушное судно задело другое полуплоскостью крыла. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", – заявили в пресс-службе управления.

Ранее в пятницу, 15 ноября, сообщалось о столкновении двух лайнеров в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в ходе маневрирования одного из самолетов. На борту во время происшествия находились 42 пассажира, из них шестеро – члены экипажа воздушного судна.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Накануне в столичных аэропортах задержали или отменили 18 международных и внутренних рейсов. Причины изменений в расписании не уточнялись.

