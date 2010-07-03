Почти 20 рейсов оказались задержаны и отменены в столичных аэропортах

18 вылетов задержали и отменили в трех столичных аэропортах. Об этом стало известно благодаря данным сайта "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что в воздушной гавани Внуково перенесли время вылета 2-х рейсов и еще 2 отменили. В Домодедово один рейс задержали и 9 самолетов не взлетят совсем.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево перенесли 4 рейса.

Уточняется, что причины изменений остаются неизвестными.

Ранее самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Домодедово. По предварительным данным, причиной возвращения лайнера стал отказ навигационной системы.