Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в жилом доме в поселке Семендер под Махачкалой ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Открытое горение в жилом доме в Махачкале ликвидировано", – говорится в сообщении ведомства.

Пожар в жилом доме в Дагестане вспыхнул вечером 14 сентября после взрыва газа в одной из квартир на четвертом этаже дома. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Позже на одном из этажей жилого дома разрушились несущие стены. Из здания эвакуировали 100 жильцов, никто из них не пострадал, как уточнили в мэрии Махачкалы.

Местные власти отметили, что многоквартирный дом, в котором произошел пожар, был построен незаконно, так как он не был введен в эксплуатацию. Региональные управления прокуратуры и СК начали проверку в связи со взрывом газа.

"Московский патруль": СК возбудил дело после пожара на северо-востоке Москвы