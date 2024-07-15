На двух базах отдыха на Кубани в результате пожара повреждены 38 построек

Фото: МЧС России

Почти 40 построек пострадали на базах отдыха "Романтик" и "Голубая волна" под Новороссийском в результате пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В частности, на территории "Романтика" огонь охватил 30 построек, а на территории "Голубой волны" – 8 построек построек и 5 автомобилей. На других базах отдыха возгорания построек нет.

К тушению пожара в Краснодарском крае привлекли два вертолета Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС. С начала операции по тушению было выполнено 19 сбросов воды с двух вертолетов – Ка-32 и Ми-8. Из-за усилившегося ветра было принято решение прекратить работу Ми-8.

Лес и трава загорелись 14 июля под Новороссийском на трех гектарах. Через некоторое время огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна".

Пожар на территории базы был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось. В связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный", на данный момент огонь охватил 62 гектара. Пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.