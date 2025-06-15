Kan: Около 13 человек получили ранения в результате новой атаки Ирана на Израиль

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Около 13 человек получили ранения в результате нового ракетного обстрела со стороны Ирана по центру Израиля, сообщает телерадиокомпания Kan.

В результате обстрела Тель-Авива и его пригорода было зафиксировано несколько падений ракет и их обломков на жилые дома. По информации Kan, полиция Израиля вместе со спасателями и волонтерами работает в районе мест падения ракет.

Также местные СМИ сообщают, что Иран в ночь на 15 июня нанес ракетный удар по городу Хайфу, в результате чего погибли четыре человека.

Израиль начал операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня, атаковав военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

В ответ Иран начал операцию под названием "Правдивое обещание-3". За последние несколько суток ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз Израиля.