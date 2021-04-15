Площадь пожара на юго-востоке Москвы составляет 400 кв метров

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Площадь возгорания в здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы составляет порядка 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По уточненной информации, пожар происходил на деревянном мансардном этаже административного здания на общей площади около 400 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти одного человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

Днем 15 апреля спасатели получили информацию о возгорании на крыше здания, расположенного на территории бизнес-квартала в Печатниках.

12 апреля крупный пожар произошел на "Невской мануфактуре" Санкт-Петербурга. В здании обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.