Wildberries нашла всех сотрудников, работавших на складе в день пожара в Шушарах

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Компании Wildberries удалось выйти на связь со всеми сотрудниками, которые находились в момент возгорания, случившегося 13 января на складе в Шушарах. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.

При этом в сообщении сказано, что никто из пребывавших в зоне возгорания не числится пропавшим без вести.

В Wildberries ранее сообщили, что не могли дозвониться до 54 сотрудников, работавших на сгоревшем в Санкт-Петербурге складе. По информации онлайн-ретейлера, некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.



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