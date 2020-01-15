Жителя Вологодской области арестовали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери

Фото: скриншот видео СК РФ

Суд в Вологодской области арестовал 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве полуторагодовалой дочери. Под стражей он будет находиться до 12 марта, сообщает РИА Новости.

Тело ребенка с кровоподтеками и ссадинами обнаружили в машине у проходной хлебозавода в Вологде. Установлено, что умершего ребенка привез отец, проживающий в селе Шуйское Междуреченского района.

По версии следствия, 11 января мужчина, будучи пьяным, ударил ребенка по голове, после чего ушел из дома. После того, как жена сообщила ему о смерти дочери, он забрал ее тело для того, чтобы отвезти в Вологду якобы для проведения экспертизы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе телесных повреждений, обнаруженных у матери ребенка.

Также обследуются четыре несовершеннолетних детей в семье. Проверяются условия их жизни и воспитания. Проводится проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее суд в Башкирии приговорил жительницу Стерлитамака к 15 годам колонии за убийство дочери из-за плача и истязание сына-инвалида.