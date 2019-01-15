Число жертв обрушения дома в Шахтах возросло до четырех

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Количество людей, погибших в результате взрыва бытового газа в многоэтажке города Шахты Ростовской области, увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Трагедия произошла утром 14 января. От взрыва обрушились восьмой и девятый этажи здания, повреждены четыре квартиры, где проживало в общей сложности 12 человек.



Инфографика: портал Москва 24

Тело первой погибшей спасатели нашли еще в понедельник. Спустя сутки была обнаружена еще одна погибшая женщина, предположительно жившая в 72 квартире. В результате ЧП пострадали семь человек. Двоих из них уже отпустили домой.

В течение дня 15 января были найдены мертвые мужчина и женщина. Сейчас остается неизвестной судьба одного из жильцов поврежденных квартир. По словам начальника регионального главка МЧС Вячеслава Бутко, стадия поисково-спасательных работ продолжается, передает ТАСС.



На стене дома в Шахтах после взрыва обнаружили трещины



По факту взрыва бытового газа было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследованием займутся криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета России.

По данным спасателей, в настоящее время нет угрозы обрушения здания. Тем не менее разбор завалов осложнен необходимостью укреплять несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей. Работы ведутся в три смены в круглосуточном режиме.

В местной компании, занимавшейся эксплуатацией газового оборудования, уже проведены обыски. Изъята вся техническая документация.

Ранее стало известно, что в не пострадавший от взрыва подъезд начали подавать тепло. Его подключили к отоплению по временной схеме.

31 декабря 2018 года взрыв газа разрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске. Трагедия унесла жизни 39 человек. Спасательная операция продлилась четыре дня. После случившегося следователи завели уголовное дело, а специалисты решили разделить дом на два отдельных здания. Для этого необходимо демонтировать поврежденные конструкции. Активная фаза этого процесса начнется 16 января.

После инцидентов в Челябинской и Ростовской областях в Госдуму внесли поправки о системах газовой безопасности в домах. Законопроект предполагает включить установку автоматизированных систем в перечень услуг, который оплачиваются из региональных фондов капремонта.

