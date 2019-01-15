Двоих пострадавших после взрыва газа в Шахтах отпустили домой

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Двоих пострадавших при взрыве газа в девятиэтажке в городе Шахты Ростовской области отпустили домой после врачебного осмотра. Еще два человека пока остаются в больнице, сообщила ТАСС глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

По словам министра, двое обратившихся к врачам после ЧП были "амбулаторно осмотрены". Министр добавила, что "никто не поступал больше". Сейчас под присмотром медиков в больничном стационаре остаются двое: двухлетняя девочка и ее отец, уточнила Быковская.

Взрыв газа произошел утром 14 января в доме №16 по улице Хабарова. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи. По данным МЧС, взрыв разрушил четыре квартиры, в которых жили 12 человек. Сначала сообщалось об одной погибшей. Позже спасатели обнаружили тело еще одной женщины. Семерых жильцов, в том числе одного ребенка, удалось спасти из-под завалов. Судьба еще троих пока остается неизвестной.

После взрыва эвакуировали в общей сложности 140 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Полиция провела обыски в компании, которая занималась эксплуатацией газового оборудования.