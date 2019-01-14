Демонтаж поврежденной части дома в Магнитогорске начнут в среду

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Поврежденную от взрыва бытового газа часть жилого дома в Магнитогорске либо разберут, либо доразрушат. Старт активной фазы демонтажа намечен на 16 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы города по коммунальным вопросам Юлия Элбакидзе.

Представитель местной власти пояснил, что возможное решение разбирать менее пострадавший восьмой подъезд, будет означать процесс "обратный строительству".

"Так же поэлементно, как собирали, так и будут разбирать. Если можно будет использовать метод разрушения – будет быстрее", – добавил Элбакидзе, подчеркнув, что от сроки окончания работ зависят от выбора методов демонтажа.

Предположительно, на все работы по устранению последствий уйдет от одного до двух месяцев. При этом жильцов девятого и десятого подъездов выселят 14 и 15 января, а опустевшие квартиры возьмут под круглосуточную охрану. Собственникам разрешат ненадолго заходить в квартиру за необходимыми вещами.

Когда демонтаж завершится, ом снова обследуют специалисты. Они примут окончательное решение о его безопасности для дальнейшего проживания.

В настоящее время власти занимаются подбором жилья для тех, кто остался без крыши над головой. Людям предлагают приобрести квартиры в новых домах, но большинство склоняется к покупке вторичного жилья. С выбором квартир жильцам бесплатно помогут риелторы.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Седьмой подъезд многоэтажки обрушился от взрыва бытового газа. Жертвами стали 39 человек. Поисково-спасательная операция заняла четыре дня.

Причины случившегося сейчас устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Дмитрий Медведев заявил, что на помощь пострадавшим из резервного фонда правительства РФ направлено 147 миллионов рублей.

В настоящее время газоснабжение 201 квартиры поврежденного дома восстановлено. От газа по-прежнему отключены еще 218 квартир.