Газоснабжение свыше 200 квартир поврежденного дома восстановили в Магнитогорске

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Специалисты восстановили газоснабжение 201 квартиры в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, который пострадал от взрыва 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Газпрос Газораспределение Челябинск".

Помимо этого, в пяти квартирах по просьбе жильцов установили заглушки. В настоящее время от газа отключены 218 квартир. Работы по подключению продолжатся 14 января.

В последний день 2018 года перекрытия одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске обрушились в результате взрыва бытового газа. Жертвами ЧП стали 39 человек. Сейчас спасательная операция завершена, ведется расследование уголовного дела.

Как заявил Дмитрий Медведев, на помощь пострадавшим из резервного фонда кабмина РФ выделено 147 миллионов рублей. Размер помощи конкретным семьям определят в зависимости от площади утраченного жилья.

Жителям пострадавших квартир местные власти предложат выбрать новое жилье. Свои услуги хозяевам квартир в поврежденном доме бесплатно окажут риелторы.