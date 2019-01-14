Газоснабжение свыше 200 квартир поврежденного дома восстановили в Магнитогорске

Специалисты восстановили газоснабжение 201 квартиры в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, который пострадал от взрыва 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Газпрос Газораспределение Челябинск".
Помимо этого, в пяти квартирах по просьбе жильцов установили заглушки. В настоящее время от газа отключены 218 квартир. Работы по подключению продолжатся 14 января.
В последний день 2018 года перекрытия одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске обрушились в результате взрыва бытового газа. Жертвами ЧП стали 39 человек. Сейчас спасательная операция завершена, ведется расследование уголовного дела.
Как заявил Дмитрий Медведев, на помощь пострадавшим из резервного фонда кабмина РФ выделено 147 миллионов рублей. Размер помощи конкретным семьям определят в зависимости от площади утраченного жилья.
Жителям пострадавших квартир местные власти предложат выбрать новое жилье. Свои услуги хозяевам квартир в поврежденном доме бесплатно окажут риелторы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.