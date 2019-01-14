Риелторы бесплатно помогут пострадавшим от взрыва в Магнитогорске

Бесплатные услуги по поиску и подбору квартир людям, которые пострадали при обрушении подъезда дома в Магнитогорске, окажут риелторы. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Городские власти собираются демонтировать седьмой и восьмой подъезды поврежденного дома на проспекте Карла Маркса. Хозяева квартир получат единовременные выплаты для приобретения нового жилья из расчета 31,7 тысячи рублей за один квадратный метр. Для них также проведут "Ярмарку продаж жилых помещений", где можно будет выбрать жилье в любом муниципалитете страны.
В мэрии Магнитогорска подчеркнули, что в городе достаточно жилья. "Администрация города окажет любую помощь с устройством несовершеннолетних в детские сады и школы по новому месту жительства", – уточнили в пресс-службе.
Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушились перекрытия в одном из подъездов 10-этажного дома. Трагедия унесла жизни 39 человек. Поисково-спасательная операция продлилась четыре дня. О завершении разбора завалов спасатели объявили 3 января. Возбуждено уголовное дело, устанавливается причина произошедшего.
Дмитрий Медведев сообщил, что на помощь пострадавшим из резервного фонда правительства России направлено 147 миллионов рублей. Размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья.
После случившегося поврежденный дом решили разделить на два здания, это позволяют особенности конструкции.
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