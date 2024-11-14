Участок газопровода получил повреждения под Волгоградом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во Фроловском районе Волгоградской области в ночь на 14 ноября на участке магистрального газопровода было зафиксировано снижение давления, вызванное механическим повреждением трубы, передает ТАСС со ссылкой на начальника службы по связям со СМИ "Газпром трансгаз Волгоград" Андрея Шефатова.

"В настоящее время проводятся восстановительные работы, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается ущерб от повреждения", – подчеркнул Шефатов, добавив, что из-за случившегося возможны временные ограничения поставок газа в жилые дома.

При этом он отметил, что пострадавших в результате повреждения трубы нет. В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС по региону заявила, что на месте аварии также не было пожара.

Ранее специалисты Мосгаза оперативно устранили утечку, которую выявили на строительной площадке, находящейся на Мосфильмовской улице в Москве. На месте было обнаружено повреждение газопровода. Бригада Мосгаза решила проблему, не отключая при этом потребителей от газоснабжения.