Утечка газа устранена на Мосфильмовской улице

Фото: телеграм-канал Baza

Специалисты "Мосгаза" оперативно устранили утечку, которую зафиксировали на строительной площадке по адресу: улица Мосфильмовская, дом 31А. Об этом предприятие сообщает в своем телеграм-канале.

На месте было обнаружено повреждение газопровода. Бригада "Мосгаза" решила проблему, не отключая при этом потребителей от газоснабжения. В настоящее время никакой угрозы для местных жителей нет.

С начала года специалисты "Мосгаза" провели работы по обновлению фасадных газопроводов по 117 адресам в Москве. Общая длина отремонтированных сетей составила более 11,8 километра. Для диагностики газопроводов применяется многоуровневая система, которая позволяет точно определить степень износа и необходимость ремонта.

