РИА Новости: число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 46

14 октября, 11:42Происшествия
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 46, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Об отравлении людей стало известно 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали 14 человек.
Позже появилась информация о задержании еще троих граждан, двое из которых – Владимир Терехов и Алекс-Владимир Нойманни – были заключены под стражу. Последний частично признал вину.
Кроме того, арестован житель Санкт-Петербурга, который был фактическим руководителем склада в поселке Трубников Бор, где хранилось суррогатное спиртное.
