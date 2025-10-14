РИА Новости: число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 46

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 46, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Об отравлении людей стало известно 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали 14 человек.

Позже появилась информация о задержании еще троих граждан, двое из которых – Владимир Терехов и Алекс-Владимир Нойманни – были заключены под стражу. Последний частично признал вину.

Кроме того, арестован житель Санкт-Петербурга, который был фактическим руководителем склада в поселке Трубников Бор, где хранилось суррогатное спиртное.