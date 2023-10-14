В ХАМАС заявили, что при атаках Израиля погибли 9 заложников

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Палестинское движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов со стороны Израиля погибли девять заложников, в том числе четыре иностранных гражданина. Об этом сообщает ТАСС.

"Боевое крыло ХАМАС сообщает о гибели 9 пленных, в том числе 4 иностранцев, за последние 24 часа в результате израильских бомбардировок тех мест, где находятся заложники", – говорится в сообщении.

В субботу 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по еврейскому государству более трех тысяч ракет и проникли на территорию Израиля.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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