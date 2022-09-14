Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в ЮВАО

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ’’

Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили около одного из жилых домов на улице Люблинской на юго-востоке столицы. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

"Личность лица, совершившего преступные действия, и его местонахождение установлены. Принятие следственным органом процессуальных решений по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы обнаружили пролежавшее неделю в багажнике тело мужчины. О найденном теле в МВД сообщил знакомый погибшего. Оно лежало в машине марки Peugeot, которая принадлежала умершему и была припаркована на улице Гастелло.

До этого тело 14-летнего подростка из Омской области нашли на юго-западе Москвы. Его обнаружили около одного из домов по Ленинскому проспекту. Сообщалось, что, по предварительным данным, девочка нанесла себе увечья, в результате чего скончалась.

