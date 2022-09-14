Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села Шелаево

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими боевиками села Шелаево Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими националистами населенного пункта в Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. По данным СК, в результате повреждения получили восемь домов, хозпостройки и автомобиль.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

