Момент обрушения строительных лесов в Москве попал на видео

Строительные леса обрушились в 1-м Тверском-Ямском переулке. Кадры происшествия оказались в распоряжении Москвы 24.

Предварительно, конструкция повредила не менее пяти машин, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Инцидент произошел в поселении Воскресенском.

Кроме того, в мае обрушение строительных лесов случилось на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в строящемся 11-этажном здании.