В пострадавших от взрыва в Шахтах квартирах находились 13 человек

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В квартирах, пострадавших от взрыва газа в ростовском городе Шахты, находились 13 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Россия-24".

Сейчас спасатели устанавливают местонахождение четырех человек, попавших в эпицентр взрыва. Их судьба остается неизвестной.

Под завалами дома обнаружены два человека. Сейчас их извлекают спасатели. Известно, что один человек погиб.

Утром 14 января на восьмом этаже дома 16 по улице Хабарова в городе Шахты произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа – восьмой и девятый. 140 человек эвакуировали из поврежденного дома. Под завалами еще могут находиться люди.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва бытового газа. Расследованием уголовного дела займется Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Жилой девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах, где произошел взрыв, построили в 1993 году. Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Это третий город по численности населения в области, в нем проживает более 235 тысяч людей.