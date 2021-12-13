Прокуратура начала проверки всех частных школ Подмосковья

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Прокуратура начала проверки всех негосударственных школ Московской области. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального ведомства Наталия Григорьева.

Прокуроры проверят обеспечение безопасности учеников и преподавателей, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Также будет дана оценка действиям администрации школ в условиях чрезвычайного происшествия.

В серпуховском женском монастыре 13 декабря сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

В областном Минздраве заявили, что в больницах находятся восемь человек. Там уточнили, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия – в тяжелом.

По факту взрыва Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Расследовать дело будет центральный аппарат СК РФ.

