МВД попросило избрать 2 месяца домашнего ареста супруге экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: vk.com/Янина Копайгородская

Следственный департамент МВД РФ попросил столичный суд избрать домашний арест на 2 месяца в отношении жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины Копайгородской. Супруги являются фигурантами дела об особо крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Елизавету Меткину.

Если Мещанский суд примет во внимание просьбу МВД, Копайгородская будет находиться под арестом до 12 января 2025 года.

По словам Меткиной, обвиняемую еще не доставили в суд, однако прошение следствия уже зарегистрировано.

Накануне следствие предъявило обвинение и задержало Копайгородскую. Вину женщина не признает.

Копайгородский был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски у главы Хостинского района города Сочи, а также у одного из бывших заммэра и бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства городской администрации.

Позже столичный суд отправил под стражу Копайгородского. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

Также столичный суд арестовал кредитный банковский счет, принадлежащий супруге экс-мэра, сумма средств на котором составляет примерно 100 миллионов рублей.