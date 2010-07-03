Экс-мэр Истры Вихарев обвиняется в хищении порядка 80 млн рублей

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Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев обвиняется в хищении не менее 80 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

"Обвиняется в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 миллионов рублей. Организатор группы – Вихарев", – сказал судья Александр Глухов во время заседания в Бабушкинском суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения предпринимателю Алексею Деньгину, предположительно, который проходит по делу Вихарева.

Во время заседания Деньгин признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также заявил, что активно сотрудничает со следствием. Следственное управление настаивает, чтобы Деньгина отправили в СИЗО до 6 января 2020 года. Адвокат просит более мягкой меры пресечения.

Андрей Вихарев и Алексей Деньгин ранее были объявлены в розыск. По данным ориентировки, их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации добытых преступных путем средств.

Вихарева задержали 7 ноября. Его подозревают в должностных преступлениях. В администрации Истры и доме экс-мэра проходили обыски. Похищенные бюджетные деньги должны были уйти на ремонт дорог в городском округе Лосино-Петровский и на строительство детского сада на 330 мест.

