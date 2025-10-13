Мать пропавшего в Босфоре пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова Галина обратилась в Генеральную прокуратуру России. Она рассказала об этом ТАСС.

"Мы подали заявление <…>, чтобы попытаться усилить поиски", – объяснила Свечникова.

О пропаже российского пловца во время заплыва через Босфор стало известно 25 августа. Очевидцы рассказали, что он начал соревнование, но не добрался до финиша. Один из участников предположил, что Свечникову стало плохо.

Другой спортсмен заявил, что якобы видел пловца, тот двигался в неправильную сторону. Он также примерно показал координаты места, где в последний раз видел Свечникова.

Мать спортсмена говорила, что семья планирует подать в суд на организаторов заплыва. Она усомнилась в версии, что ее сын якобы сошел с дистанции сам.

