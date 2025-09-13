Движение поездов в Орловской области организовано по альтернативному маршруту

Фото: 123RF/jinnaritt

Из-за проведения оперативных мероприятий в Орловской области поезда дальнего следования проследуют по альтернативному маршруту, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Дополнительный маршрут создан на перегоне Малоархангельск – Глазуновка, уточнила организация.

Вечером субботы, 13 сентября, во время проверки железнодорожных путей в Орловской области произошел подрыв взрывных устройств. Власти региона объявили о поиске причастных к произошедшему.

В результате погибли двое сотрудников Росгвардии. Еще один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии. На место выехали пять бригад Федерального центра медицины из Курской области.

Инцидент также привел к задержке ряда поездов, которые направлялись в Курск, Москву, Санкт-Петербург, Кисловодск, Белгород и Орел.

Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, на которых граждане, направляющиеся поездами в Курск, смогут доехать до дома. Транспорт выделили для 457 человек, в том числе 51 ребенка.