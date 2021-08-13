Родители пропавшего в Стамбуле россиянина опознали его тело

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Тело погибшего в Турции 20-летнего россиянина Макара Рагина опознано, готовится его репатриация на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Родители опознали тело молодого человека. Причина его смерти станет известна в результате предстоящих экспертиз.

Тело Рагина было обнаружено на острове Бургазада недалеко от Стамбула, рядом находилась сумка с его документами. В российском Генконсульстве в Стамбуле подтвердили информацию об обнаружении тела молодого человека на Принцевых островах.

20-летний российский турист Макар Рагин пропал в Турции 28 июля. Об исчезновении молодого человека сообщил владелец отеля в Стамбуле, где тот остановился. Рагин прилетел в столицу Турции 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учился.

Россиянина разыскивали на Принцевых островах. Известно, что в день исчезновения он планировал посетить остров Бююкада.