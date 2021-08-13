Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:33

Родители пропавшего в Стамбуле россиянина опознали его тело

происшествия

Фото: Depositphotos/everyonensk

Тело погибшего в Турции 20-летнего россиянина Макара Рагина опознано, готовится его репатриация на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Родители опознали тело молодого человека. Причина его смерти станет известна в результате предстоящих экспертиз.

Тело Рагина было обнаружено на острове Бургазада недалеко от Стамбула, рядом находилась сумка с его документами. В российском Генконсульстве в Стамбуле подтвердили информацию об обнаружении тела молодого человека на Принцевых островах.

20-летний российский турист Макар Рагин пропал в Турции 28 июля. Об исчезновении молодого человека сообщил владелец отеля в Стамбуле, где тот остановился. Рагин прилетел в столицу Турции 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учился.

Россиянина разыскивали на Принцевых островах. Известно, что в день исчезновения он планировал посетить остров Бююкада.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать