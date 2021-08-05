Отец пропавшего в Турции россиянина назвал возможные причины его исчезновения

05 августа, 19:32
Фото: телеграм-канал Baza
Отец пропавшего в Турции российского туриста Федор Рагин рассказал, что молодой человек мог попасть в сложное положение из-за специфики собственного характера. Об этом сообщает RT.
По его словам, 20-летний Макар Рагин склонен к интровертности, из-за которой ему свойственна наивность в некоторых вопросах. Отец полагает, что этим могли воспользоваться недоброжелатели.
"Хотя я рассказывал ему, чего стоит опасаться в Стамбуле, о способах защиты от манипуляции путем избегания контакта, непоявления в определенных местах", – заявил он.
Рагин-старший уточнил, что Макар не обладал практическим опытом противодействия возможным манипуляциям в чужой стране.
Также он сообщил, что в поисках молодого человека участвует как полиция, так и местные жители. Им удалось установить, что в день исчезновения россиянин находился на острове Бююкада.
20-летний российский турист Макар Рагин пропал в Турции 28 июля. Об исчезновении молодого человека сообщил владелец отеля в Стамбуле, где тот остановился. Рагин прилетел в столицу Турции 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится.
В настоящее время россиянина разыскивают на Принцевых островах. Известно, что в день исчезновения Рагин планировал посетить остров Бююкада. Дипломаты РФ в Стамбуле находятся в контакте с разыскивающими Рагина правоохранителями.
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