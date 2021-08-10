Тело пропавшего россиянина найдено на острове Бургазада в Турции – СМИ

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Тело пропавшего в Турции российского туриста Макара Рагина обнаружено на острове Бургазада недалеко от Стамбула, рядом находилась сумка с его документами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции.

"В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. Полицейским удалось попасть в указанное место только морским путем. При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина", – заявил источник.

Он уточнил, что полиция идентифицировала тело как принадлежащее Рагину, его направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

В российском Генконсульстве в Стамбуле подтвердили информацию обнаружении тела молодого человека на Принцевых островах, однако отметили, что его опознание пока не проводилось.

20-летний российский турист Макар Рагин пропал в Турции 28 июля. Об исчезновении молодого человека сообщил владелец отеля в Стамбуле, где тот остановился. Рагин прилетел в столицу Турции 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится.

Россиянина разыскивают на Принцевых островах. Известно, что в день исчезновения Рагин планировал посетить остров Бююкада. Дипломаты РФ в Стамбуле находятся в контакте с разыскивающими Рагина правоохранителями.